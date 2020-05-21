Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, совместно с прокурорами Офиса генерального прокурора, сообщили о подозрении двум бывшим работникам полка милиции особого назначения «Беркут» ГУ МВД Украины в городе Киеве.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

Бывшие правоохранители подозреваются в незаконном препятствовании, организации и проведению собрания в центральной части города Киева, а также в предоставлении следователю заведомо ложных показаний с искусственным созданием доказательств обвинения (ст. 340, ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, утром 20 января 2014 на улице Лаврской в ​​Киеве группа из 10-15 «титушек» задержала трех участников Евромайдана, которые возвращались домой с Майдана Незалежности, и передали их работникам спецподразделения «Беркут». «Беркутовцы» сфальсифицировали доказательства указанных граждан, составили рапорты и предоставили заведомо ложные показания о якобы задержании этих лиц на ул. Грушевского в Киеве во время совершения ими преступления.

В результате незаконных действий правоохранителей трое активистов были задержаны, им было сообщено о подозрении и взяты под стражу за особо тяжкое преступление, которого они не совершали.