Комитет избирателей провел анализ деятельности предыдущего и действующего президентов Украины за первый год работы. У Петра Порошенко это период с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 года; у Зеленского – с 20 мая 2019 по 20 мая 2020 года.

Во внимание принимались количественные показатели, касающиеся внешней политики, сферы безопасности и обороны, а также взаимодействия с Верховной Радой. Данные получены КИУ из ответов на официальные запросы в МИД и СНБО.

Так, в первый год деятельности Порошенко значительно чаще происходили заседания СНБО, чем при Зеленском. Всего за период с 7 июня 2014 по 7 июня 2015 состоялось 15 заседаний Совета национальной безопасности и обороны, тогда как за период с 20 мая 2019 по 7 мая 2020 – только 9.

За первый год президентства Зеленского Верховная Рада приняла несколько больше законопроектов его авторства (36 законов), чем за соответствующий период Порошенко (34 закона). Однако при этом у Порошенко значительно выше производительность законодательной работы – всего 70% представленных проектов законов были приняты народными депутатами (34 из 48). У Зеленского этот показатель составляет 48% - 36 принято из 75 поданных.

В течение первого года Порошенко осуществил больше зарубежных визитов, чем Зеленский: 22 против 19. Оба президента осуществили первый зарубежный визит в Бельгию, а также в течение первых месяцев находились с визитами в США, Канаде, Германии, Франции, Польше. Стоит отметить, что на потенциальное количество зарубежных визитов Зеленского негативно повлияла ситуация с коронавирусом.

«Результаты анализа КИУ показывают, что широко разрекламированный тезис о турборежиме в работе власти не соответствует действительности. Более того – в вопросах взаимодействия с Верховной Радой и работы СНБО мы наблюдаем работу со знаком минус. При президенте Зеленскому роль СНБО фактически нивелировалась. Главным центром принятия решений является Офис президента, а инструменты Совета национальной безопасности и обороны используются не слишком часто, о чем свидетельствует довольно низкое количество проведенных заседаний», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель. Также он указал, что в первые месяцы президентства Порошенко происходила активная фаза боевых действий, поэтому потребность в заседаниях СНБО была высокой. Однако во время работы Зеленского в Украине началась эпидемия коронавируса, что также требовало использования возможностей СНБО.

Аналитик КИУ Денис Рыбачок так прокомментировал взаимодействие обоих президентов с Советом: «Учитывая фактор монобольшинства, показатели успешности законодательной работы Зеленского должны быть выше, чем у Порошенко, у которого с самого начала были достаточно непростые отношения с коалицией «Европейская Украина». Однако на практике значительное количество законопроектов Зеленского не были поддержаны Радой. Среди прочего на это повлияло избыточное количество законопроектов, поданных президентом, а также то, что значительная часть из них не касались непосредственных полномочий главы государства. Кроме того, было зарегистрировано сразу несколько проектов законов об изменениях в Конституцию, реализовать которые оказалось довольно сложно. Что касается Порошенко, то большинство его законопроектов касались внешней политики и сферы безопасности и обороны и, в результате, были поддержаны народными депутатами».

Что касается сферы внешней политики аналитик КИУ отметил, что дипломатическим успехом Порошенко в первые месяцы работы стало подписание в июня 2014 года Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Для Зеленского важным событием стало проведение встречи в Нормандского формате, состоявшейся в декабря 2019 года в Париже впервые за три последних года. «Однако в целом количество зарубежных визитов указывает, что разговоры о значительном росте интереса к Украине после прихода к власти Зеленского является преувеличением», - подытожил Рыбачок.