Следователю Новобаварского ОП ГУНП в Харьковской области сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 396 УК Украины (укрывательство особо тяжкого преступления – умышленного убийства).
По информации облпрокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что 8 ноября 2013 года на берегу реки Уды в Новобаварском районе Харькова, вблизи железнодорожной станции «Новая Бавария», обнаружен труп мужчины. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины имела явно насильственный характер. По данному факту было начато уголовное производство.
Проведение досудебного расследования было поручено следователю СО Жовтневого РО ХГУ УМВД в Харьковской области капитану полиции, который в настоящее время занимает должность следователя Новобаварского отдела полиции ГУНП в Харьковской области.
Указанный следователь, осознавая, что смерть мужчины была насильственной, решил скрыть убийство. Он внес недостоверные данные о закрытии уголовного производства в ЕРДР, а не направил копию соответствующего постановления прокурору и удерживал материалы уголовного производства в своем служебном кабинете.
Перечисленные действия следователя привели к непринятию необходимых мер по установлению лиц, совершивших умышленное убийство, и повторного совершения ими аналогичного преступления при отягчающих обстоятельствах, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК Украины.
В ходе обыска, проведенного в служебном кабинете следователя, изъяты документы, которые являются доказательствами преступления.
Вопрос об избрании меры пресечения и отстранении полицейского от занимаемой должности решается.
Подозреваемому грозит наказание в виде ареста на срок до трех месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.
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