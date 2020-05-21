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Следователи полиции Закарпатья сообщили о подозрении двум жителям Мукачевского района в законченном покушении на убийство двух или более лиц, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.15, п.1, 12 ч.2 ст.115 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Происшествие произошло 7 февраля 2020 в Мукачево. Тогда огнестрельные ранения получили два человека – 24-летний и 40-летний мукачевцы.

В ходе проведенных масштабных оперативных мероприятий правоохранителями собраны доказательства, доказывающие причастность к совершению данного преступления двух местных жителей. Это 41-летний житель с. Старое Давыдково Мукачевского района и 33-летний житель Мукачево. Последний пока безальтернативно содержится под стражей по подозрению в совершении других преступлений. В частности, речь идет о покушении на убийство таксиста в Мукачево 17 марта 2020.

Так, согласно материалам следствия, подозреваемые совместно спланировали указанное преступление. В частности, они закупили оружие, разведали повседневный маршрут потерпевших, подобрали место нападения и спланировали пути отхода.

Утром, 7 февраля 2020 года, один из них – исполнитель покушения, увидев «Mercedes Gelandewagen», который он ожидал, начал вести прицельную стрельбу по нему. Когда автомобиль остановился, нападающий, поменяв магазин с патронами – продолжил стрелять, пытаясь убить свою цель. Разрядив второй магазин автомата, он бросил в сторону автомобиля спецсредство «Терен-7М» и по заранее определенному маршруту, скрылся с места происшествия на велосипеде.

19 мая обоим нападающим прокуратура согласовала подозрение в законченном покушении на убийство двух или более лиц совершенное по предварительному сговору группой лиц.

20 мая следственным судьей Ужгородского горрайонного суда удовлетворено ходатайство стороны обвинения об аресте на 60 суток 41-летнему жителю с. Старое Давыдково Мукачевского района. Возможность внесения залога исключена.

Как сообщал ForUm, 8 февраля на Закарпатье полиция провела спецоперацию, в результате которой были задержаны семь человек из преступной группировки. Как сообщали местные СМИ, вероятно, они связаны со стрельбой в Мукачево.

Следствие отрабатывает две версии событий по делу о стрельбе в Мукачево: на почве конфликта между лицами, занимающимися противоправной деятельностью в Закарпатской области, и совершение преступления в связи с заказным убийством.
ForUm

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