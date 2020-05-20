На пресс-конференцию президента Владимира Зеленского аккредитовали рейтинговые СМИ и те, которые «динамично развиваются». Об этом в Мариинском парке, где запланирована пресс-конференция, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает hromadske.

По ее словам, всего заявки подали около 200 СМИ, но это не окончательное число, потому что после окончания подачи заявок многие СМИ еще обращались.

«Попали несколько десятков, мы надеемся, что будут соблюдены определенные правила карантина», - сказала Мендель.

Она уточнила, что при отборе СМИ Офис президента в частности руководствуется теми стандартами, которые есть в США и Великобритании.

«Было несколько критериев, в основном это рейтинговость, а также динамика развития. У нас также есть молодые некоторые издания, но они показывают, что они быстро набирают рейтинги. Это понятно, что пресс-конференцию президента должны освещать рейтинговые издания», - пояснила пресс-секретарь Зеленского.

Мендель добавила, что также на мероприятии будут представители СМИ «разных взглядов», чтобы не было «однобокости в идеологии».

Отметим, что большое количество СМИ не получили аккредитации на пресс-конференцию, что вызвало их возмущение.