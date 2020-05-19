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20 мая в Мариинском дворце состоится пресс-конференция президента Владимира Зеленского, сообщил Офис президента.

Начало мероприятия запланировано на 10:30. Оно будет проходить в парковой части Мариинского дворца.

В связи с карантином количество представителей средств массовой информации, которые смогут пообщаться с президентом, будет ограничено, заявили в ОП.

Так, от одного СМИ ожидают одного журналиста и одного фотографа или видеооператора.

Пресс-конференция будет транслироваться в соцсетях на официальных страницах Офиса президента.

Напомним, Офис президента показал фильм о первой годовщине президентства  Зеленского. В ОПУ обещали провести пресс-конференцию с главой государства после завершения карантина.

10 октября 2019 года Зеленский дал пресс-конференцию на столичном фудкорте
ForUm

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