Из-за пандемии коронавируса до 60 миллионов человек в мире окажется в крайней нищете. Об этом заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, сообщает Укринформ.

«По нашим оценкам, до 60 миллионов человек окажутся в крайней нищете, что сводит на нет весь прогресс, достигнутый в борьбе с бедностью за последние три года», - сказал Малпасс.

По его словам, ВБ ожидает, что глобальный экономический рост сократится на 5% в этом году из-за борьбы с пандемией. Это уже привело к тому, что миллионы людей потеряли работу, предприятия потерпели крах, при этом основной удар ощущают более бедные страны.

«Миллионы средств к существованию были разрушены, а системы здравоохранения находятся под угрозой во всем мире», - отметил Малпасс.