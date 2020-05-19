В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3488, который вводит лицензирование клиник и уголовную ответственность за нарушения во время суррогатного материнства.

Об этом заявил во время пресс-конференции во вторник, 19 мая, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дануца, сообщает Укринформ.

«Данным законопроектом мы вводим уголовную и административную ответственность за нарушение законодательства в части вспомогательных репродуктивных технологий», - сказал он.

По словам депутата, документ предусматривает обязательное лицензирование клиник, которые занимаются репродуктивными технологиями в форме суррогатного материнства, а также ежегодную уплату в бюджет двух миллионов гривен.

Таким образом, отметил Дануца, удастся обезопасить себя от «небольших медицинских кабинетов и агентств с тысячей гривен в уставном фонде».

По мнению депутата, суррогатное материнство дает возможность украинским женщинам заработать.

«Это экономическая история для наших женщин, потому что они получают серьезные деньги, которые они не заработают ни в нашей стране, ни, пока такая экономическая ситуация, на заработках. Эти деньги человек вложит в свою семью. Сможет воспитать своего ребенка, отправить его на обучение...», - сказал Дануца.

В пояснительной записке к законопроекту №3488 на сайте Верховной Рады говорится, что этим документом предлагается предусмотреть уголовную ответственность за перенос эмбриона человека в организм женщины без ее согласия, разглашение сведений о применении вспомогательных репродуктивных технологий, нарушение наследования генетических связей при переносе эмбриона.

Также предусмотрена административная ответственность за нарушение требований законодательства относительно применения вспомогательных репродуктивных технологий или их применения без специального разрешения или в случаях, если специальное разрешение аннулировано или действие специального разрешения приостановлено.

Как сообщал ForUm, в столичном отеле «Венеция» находится 51 ребенок, рожденный методом суррогатного материнства. Частная компания, которая занимается репродуктивными технологиями, планировала отправить их за границу, но не может этого сделать из-за карантина.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что суррогатное материнство в Украине стоит запретить.