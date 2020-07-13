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Суррогатное материнство необходимо запретить законодательно. Об этом заявил митрополит Илларион.

Суррогатное материнство является неприемлемым с точки зрения Церкви, поскольку дети становятся живым товаром.

Как сообщает interfax.ru, об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир», комментируя ситуацию, когда в одной из московских квартир были найдены 5 младенцев, рожденных суррогатными матерями, но не смогли улететь к своим биологическим родителям за границу из-за ограничений, связанных с пандемией.

«То уродливое явление, которое получило название суррогатного материнства, оно неизбежно приводит к подобного рода ситуациям, потому что дети становятся предметом торговли, и, с точки зрения Церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», - подчеркнул митрополит Илларион.

По мнению владыки, подобного рода истории будут повторяться до тех пор, пока суррогатное материнство не будет официально запрещено.
ForUm

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