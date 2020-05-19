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В городе Покровске Донецкой области задержаны лица, которые похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Спецоперацию провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения КОРД и процессуальном руководстве прокуратуры Донецкой области.

В результате оперативной комбинации полицейские задокументировали причастность членов криминальной группировки к похищению и пыткам человека.

Установлено, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.

Известно, что ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовный круг парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службе на контракте в Вооруженных силах Украины. Однако человек осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступников.

Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике авто и выбросили возле места, где похитили.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские разоблачили четырех участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

Подозреваемым инкриминируют три статьи Уголовного кодекса: ч.2 ст. 187 (разбой), ст. 146 (похищение человека), ст. 127 (истязание). Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
ForUm

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