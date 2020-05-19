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Народные депутаты от фракции «Голос» начинают сбор подписей за отставку министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом заявила член фракции Александра Устинова во время выступления с трибуны Верховной Рады во вторник, 19 мая, сообщает Укринформ.

«Мы все сейчас должны начинать поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция «Голос» начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. И каждого из вас я призываю подписаться под этим постановлением», - сказала Устинова.

В частности, депутат заявила, что Минздрав закупил защитные костюмы для медиков по завышенным ценам.

«Те, кто сейчас находятся не в центральных областных больницах, а в районных, у них нет ничего. И Министерство здравоохранения сегодня фактически совершает преступление. Потому что сначала они купили костюмы втрое дороже. Они купили их по 488 грн, в то время как ... нам покупали международные агентства по 300», - утверждает Устинова.

По словам депутата, вместо 72 тысяч костюмов, которые должны были завезти для защиты украинских медиков, прибыли 29 тысяч.

Степанов был назначен руководителем Минздрава 30 марта 2020 года.
ForUm

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