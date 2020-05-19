Служба безопасности Украины проводит расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных сил Украины снайперами спецподразделения ФСБ Российской Федерации, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности», - говорится в сообщении.

Проводятся необходимые следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

В рамках уголовного производства, зарегистрированного в феврале 2020 года, устанавливаются обстоятельства гибели военнослужащего ВСУ и получения огнестрельного ранения еще одним украинским военным в результате обстрела снайперской группой позиций Вооруженных Сил Украины в районе населенного пункта Новотошковское Попаснянского района Луганской области.

Напомним, Объединенными силами оперативным путем получено видео работы подразделения снайперов ФСБ России, снятое непосредственно самими российскими спецназовцами, во время огневого поражения украинских воинов.

Именно эта группа 27 февраля 2020 убила украинского героя – младшего сержанта Владимира Федченко.