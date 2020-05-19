После возобновления работы киевского метро пассажиры будут пользоваться исключительно электронным билетом, сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

Платить за проезд на турникетах можно будет:

Kyiv Smart Card;

Карточкой метро (до 31.03.2021)

Бесконтактной банковской карточкой любой платежной системы на желтых турникетах;

Мобильными приложениями Google Pay и Apple Pay;

Мобильным приложением Kyiv Smart Сard;

Разовым билетом с QR-кодом (бумажным или электронным).

В течение месяца с даты возобновления работы пассажиры также смогут использовать ранее приобретенные жетоны зеленого цвета.

Пассажиры льготных категорий столицы для прохода в метро должны использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории предъявляют оригинал соответствующего удостоверения.

Во избежание очередей в метро призывают заранее подготовить средства оплаты проезда и проверять их наличие перед выходом из дома, особенно у детей. Билет для разового проезда можно сгенерировать заблаговременно в приложении https://app.kyivcity.gov.ua/start . Это позволит избежать очереди в кассу.

До восстановления работы метрополитена е-билет можно купить в Т-киосках, которых столицах более 300. Они расположены по большей части на остановках общественного транспорта.

Что касается наземного общественного транспорта. В нем также оплата будет осуществляться с помощью Kyiv Smart Card, разового билета с QR-кодом (бумажного или электронного) или бесконтактной банковской карточки любой платежной системы. Однако до 1 июля у пассажиров будет оставаться возможность приобрести билет на проезд непосредственно у кондуктора в трамвае, троллейбусе или автобусе.

Каждый может сэкономить, пополняя Kyiv Smart Card сразу на 50 поездок. Такое пополнение дает возможность сэкономить до 1,5 гривни на каждой поездке во всех видах общественного транспорта.

Кабмин намерен разрешить работу общественного транспорта с 22 мая заработает, метро – с 25-го.