За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» рядом с Новотошковским вооруженные формирования РФ использовали 82 мм минометы и автоматические станковые гранатометы.

По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Рядом с Пивденным оккупанты применяли подствольные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а неподалеку Новоалександровки – автоматические станковые гранатометы.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

Несмотря на достигнутые договоренности, враг продолжает вооруженные провокации, в том числе и с применением запрещенного вооружения. В ответ на обстрелы наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий противника.

По данным разведки, 18 мая наши воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» у Орехово открывали огонь из 120 мм и 82 мм минометов. Защитников Новотошковского враг обстрелял из минометов 120-го калибра. В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.