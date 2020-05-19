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Конкурс «Детское Евровидение-2020» пройдет в этом году в Варшаве. Европейский вещательный союз сообщил, что провести его планируют 29 ноября, сообщило UA: Суспільне мовлення.

Нынешний лозунг конкурса «Сдвинь мир» (Move the World) призван напомнить о силе единства.  

Отметим, что польский общественный вещатель (Telewizja Polska) будет принимать Детское Евровидение-2020 во второй раз подряд.

В прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Украина также примет участие в Детском Евровидении-2020. Уже в начале лета объявят национальный отбор, который состоится онлайн.

Конкурс «Детское Евровидение» впервые провели в 2003 году. С тех пор в нем приняли участие всего 39 стран. За 14 лет участия в конкурсе Украину получала: первое место 2012 года - Анастасия Петрик, 2008 и 2013 вторые места - Виктория Петрик и София Тарасова соответственно, четвертое место 2018 - Дарья Красновецкая, в 2009 году пятое место - Андраник Алексанян.
ForUm

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