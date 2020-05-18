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Пациенту с тяжелым течением заболевания даже при отрицательных результатах ПЦР-исследований могут поставить диагноз COVID-19, когда это эпидемиологически связанный случай.

Об этом в интервью «Украинской правде. Жизнь» рассказал глава Центра общественного здоровья (ЦОС) Игорь Кузин.

«Мы также сталкиваемся со случаями, когда, несмотря на имеющуюся клиническую картину и на контакт с человеком с подтвержденным COVID-19, тест не показывает положительный результат. То есть этот человек или контактировал, или находился в очаге инфекционной болезни, или это медицинский работник, обслуживающий больных коронавирусом, но ни одним из лабораторных методов подтвердить COVID-19 не удалось. Эти случаи также входят в общую статистику. Их, кажется, не более 200 по стране», - пояснил он.

Он также добавил, что сейчас в рамках одних суток делают 7-8- тысяч тестов, из них 1000 приходится на ре-тестирование для тех, кто или выписывается, или у них был сомнительный результат.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине зафиксировано 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели.

 
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