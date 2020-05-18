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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил рекомендации Министерства здравоохранения для посещения пляжей в условиях пандемии COVID-19. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Наши рекомендации при посещении пляжей - не нужно будет посещать пляжи людям из группы риска - это люди старше 60-ти лет и люди с хроническими заболеваниями», - заявил Ляшко.

Также, по его словам, нужно соблюдать безопасную дистанцию от других людей не менее 2 метров. «Это наш постулат на этот период борьбы с коронавирусом. Социальная дистанция - это залог профилактики коронавирусной болезни», - подчеркнул он.

Кроме того, Ляшко отметил, что следует соблюдать правила личной гигиены: мыть руки, кашлять только в одноразовую салфетку или в локтевой сгиб. Главный санврач отметил, что все, кто будет обслуживать и помогать проводить отдых на пляже, должны будут использовать маску на лице, чтобы предотвратить передачу возбудителя коронавирусной болезни.

Напомним, Министерство здравоохранения позволит открыть пляжный сезон в Украине, поскольку морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. 
ForUm

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