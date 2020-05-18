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Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине больше всего заболевших COVID-19 и летальных исходов от этой болезни среди людей старше 60 лет. Об этом он сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Кто болеет? Наибольшее количество случаев заболевания коронавирусной болезнью зарегистрировано у нас в возрастной группе «60 +». В общем в этой группе заболели на сегодняшний день 4 тыс. 370 человек. Это 24% от всех заболевших коронавирусной болезнью», - заявил Ляшко.

Главный санврач также отметил, что 66% всех летальных случаев от COVID-19 зарегистрировано среди людей старше 60-ти лет. «Около 72% среди умерших этой возрастной группы имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевание почек и легких, а также у некоторых лиц были объединенные заболевания», - подчеркнул он. «Это ответ на вопрос, почему мы не снимаем ограничения для людей« 60 +». Это самая большая группа риска, поэтому в постановлении о карантине эти люди попадают под самоизоляцию. В наших противоэпидемических нормах, когда мы говорим, что мы открываем парикмахерские, учреждения», - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 9:00 18 мая в Украине зафиксировано 18616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели.

 
ForUm

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