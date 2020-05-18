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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря о роли министра внутренних дел Арсена Авакова в руководстве процессами в Кабмине, назвал его правительственным «долгожителем», который может дать совет исходя из опыта.

Об этом Кулеба рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба прокомментировал, в частности, критику Авакова в адрес главы Минздрава Максима Степанова на одном из заседаний Кабмина из-за задержек с выплатами медикам.

По словам Кулебы, премьер-министр Денис Шмыгаль является безусловным руководителем правительства, тогда как Аваков - безусловный правительственный «долгожитель», институциональная память которого позволяет давать дельные советы учитывая опыт предыдущих правительств.

Отметим, Аваков возглавляет МВД с конца февраля 2014 года (в правительствах Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля).

 
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