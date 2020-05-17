Авиакомпания МАУ решила закрыть продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Об этом пишет<a data-cke-saved-href="https://nv.ua/biz/markets/aviaperelety-posle-karantina-mau-otkryla-prodazhu-biletov-s-23-maya-novosti-ukrainy-50087144.html" href="https://nv.ua/biz/markets/aviaperelety-posle-karantina-mau-otkryla-prodazhu-biletov-s-23-maya-novosti-ukrainy-50087144.html" "="" target="_blank"> Аvianews, со ссылкой на президента МАУ Евгения Дыхне.

По его мнению, в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Он также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолетов. Будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят перевозки ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда.

Напомним, Зеленский заявил, что второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая.