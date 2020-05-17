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В Борисполе оформили три чартерных и спецрейса из США, Кипра и Финляндии.

Как сообщили в Госпогранслужбе, рейсами из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки вернулись 184 пассажира.

Ни у одного из пассажиров не было повышенной температуры и признаков ОРВИ.

Все они будут находиться дома на самоизоляции две недели.

Кабинет министров возобновил специальные авиарейсы для эвакуации украинцев, которые застряли в других странах из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса. Всего назначили 26 спецрейсов.

Большинство из них уже выполнили.

По состоянию на 17 мая в Украине зафиксировали 18 291 случай коронавируса, 514 человек умерли, 5116 пациентов выздоровели.
ForUm

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