В Борисполе оформили три чартерных и спецрейса из США, Кипра и Финляндии.
Как сообщили в Госпогранслужбе, рейсами из Нью-Йорка, Ларнаки и Хельсинки вернулись 184 пассажира.
Ни у одного из пассажиров не было повышенной температуры и признаков ОРВИ.
Все они будут находиться дома на самоизоляции две недели.
Кабинет министров возобновил специальные авиарейсы для эвакуации украинцев, которые застряли в других странах из-за закрытия границ на фоне пандемии коронавируса. Всего назначили 26 спецрейсов.
Большинство из них уже выполнили.
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