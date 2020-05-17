Об этом сообщает Anadolu.

Приехать на лечение также могут граждане, Ираке, Ливии, Азербайджана, Греции, РФ, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Также в Турции определили перечень услуг, которыми смогут воспользоваться иностранцы: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, заболевания глаз, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Информация обо всех иностранцев, которые хотят лечиться в Турции, сначала будет размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких больницах.

В то же время пропускать через границу будут только тех, кто имеет отрицательный результат теста на COVID-19.

Напомним, Турция направила Украине гумпомощь для борьбы с коронавирусом.