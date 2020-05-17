также в разделеМир
В Испании рекордно снизилась смертность от COVID-19 15
В Беларуси зарегистрировано почти 30 тысяч человек с COVID-19 10
В Британии возросла смертность от коронавируса 23
Палата представителей США одобрила проект поддержки экономики на 3 трлн долларов 15
В Европарламенте произошла масштабная утечка данных 67
«Евровидение-2021» состоится в Роттердаме 14
Блумберг выделит $250 млн в поддержку Байдена 23
В Испании зафиксировали спад смертности от коронавируса 22
Германия открыла границу с Люксембургом на мосту у Шенгена 28
Италия откроет границы с 3 июня 23
Германия отменяет обязательный карантин для въезжающих из стран ЕС 71
Трамп намерен восстановить частичное финансирование ВОЗ 16
США вводят новые ограничения для Huawei 26
Россия «идет» на второе место по количеству заболеваний COVID-19 104
Air Canada уволит больше половины сотрудников 23
Антирекорд: в мире 100 тысяч случаев коронавируса за сутки 27
NASA представило соглашение о принципах освоения Луны 33
В России отреагировали на продление запрета «ВКонтакте» и «Одноклассников» 98

За последние сутки в России обнаружили более 9000 новых случаев COVID-19. Таким образом страна оказалась на втором месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире, обогнав Испанию. До сих пор РФ была на 3 месте.

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.

Всего в РФ 281 752 случаев инфицирования, из них 67 373 человек выздоровели.

Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в России остается удивительно низким (2631 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2663 грн.
61
Теги