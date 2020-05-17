За последние сутки в России обнаружили более 9000 новых случаев COVID-19. Таким образом страна оказалась на втором месте по количеству инфицированных коронавирусом в мире, обогнав Испанию. До сих пор РФ была на 3 месте.
Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers, который регулярно обновляет зарегистрированные случаи во всем мире.
Всего в РФ 281 752 случаев инфицирования, из них 67 373 человек выздоровели.
Стоит отметить, что официальное число умерших от коронавируса в России остается удивительно низким (2631 человек) по сравнению с другими европейскими странами с похожим количеством больных.
Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 433 человек, зафиксировано 17 летальных случаев. При этом выздоровели 210 пациентов.
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