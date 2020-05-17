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Президент Зеленский поставил перед новым главой Нацсовета реформ Михеилем Саакашвили ряд задач, в частности, по совершенствованию налогового законодательства и завершения реформы таможни.

Как сообщает в субботу, 16 мая, пресс-служба Офиса президента, об этом Саакашвили рассказал на встрече председателя ОП Андрея Ермака с послами G7 и главой представительства ЕС в Украине.

«В частности, Глава государства поставил задачу совершенствования налогового законодательства, продолжение дерегуляции и завершения реформы таможни. Кроме того, среди задач — координация сотрудничества с международными организациями», — говорится в сообщении.

Как отметил Саакашвили, вскоре состоятся консультации с ведущими бизнес-ассоциациями Украины и будет наработана программа Национального совета реформ, которую представят на утверждение Главе государства.

Ранее Саакашвили заявил, что Украина «потенциально достаточно сильная», чтобы отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.
ForUm

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