Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В штабе заявили, что открывали огонь в ответ.

Кроме того, 16 мая боевики 6 раз обстреляли украинские позиции со запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под обстрелы попали позиции украинских военных у Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского.

Тогда никто из украинских военных не пострадал.

Напомним, 15 мая на Донбассе двое украинских военных получили ранения.