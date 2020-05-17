В зоне боевых действий на Донбассе 17 мая боевики обстреляли позиции украинских военных вблизи Авдеевки с 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Один военный получил ранение.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В штабе заявили, что открывали огонь в ответ.
Кроме того, 16 мая боевики 6 раз обстреляли украинские позиции со запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под обстрелы попали позиции украинских военных у Новотроицкого, Гранитного, Авдеевки, Лебединского и Новгородского.
Тогда никто из украинских военных не пострадал.
Напомним, 15 мая на Донбассе двое украинских военных получили ранения.
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