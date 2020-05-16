В субботу, 16 мая, российско-оккупационные войска на Донбассе обстреляли украинские позиции. Боевики пытались обострить ситуацию в районе Новгородского на Луганском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как отмечается, недалеко от этого населенного пункта оккупанты обстреляли позиции подразделений Объединенных сил с миномета 120-го калибра, выпустив 30 мин.

"Однако наши воины были начеку и ответили на этот минометный обстрел со станковых противотанковых гранатометов, не допустив потерь в своих рядах. Потери врага уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Уточняется, что заболеваний коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение минувших суток на Донбассе боевики провели 9 обстрелов с применением запрещенного Минском вооружения. В результате этого двое военнослужащих из состава ООС получили ранения.