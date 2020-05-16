также в разделеОбщество
Более чем 3500 украинских медиков заразились коронавирусом 20
Буковина: за сутки от COVID-19 выздоровело больше, чем заболело 19
Из США в Борисполь вылетел рейс с украинцами 20
Резников: У так называемого «главы МИД ЛНР» Дейнего есть российский паспорт 27
Коронавирус в Украине: рекорд выздоровевших, но четвертый день рост новых заболеваний 77
15 мая. Картина дня 19
В Украине уволили 50% руководителей таможен 25
Минздрав: Общественный транспорт могут запустить с 22 мая 31
На Хмельнитчине в монастыре УПЦ МП коронавирусом заразились 11 монахов 21
40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан 17
Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус 32
Епифаний направил письмо Шмыгалю из-за карантина 17
Хомчак инициировал расследование гибели военных на учениях 18
У президента хотят запретить суррогатное материнство в Украине 29
В Украине создали сервис по поиску информации о репрессированных в 1917-1991 годах 17
На Луганщине уже 9 дней не фиксируют новых случаев COVID-19 59
Украинские полярники наконец отправились из Чили в Украину 20
Гордон: Поклонская скучает по Украине и раскаивается в предательстве 329

В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Среди 13 областей с позитивной динамикой за последние сутки — Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая.

В субботу утром, 16 мая, в 7 областях — Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской — количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.

Напомним, более чем 3500 украинских медиков заразились коронавирусом.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
14
Теги