В 13 из 24 областей Украины количество выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших за минувшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Среди 13 областей с позитивной динамикой за последние сутки — Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черновицкая.
В субботу утром, 16 мая, в 7 областях — Тернопольской, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Черкасской — количество выздоровевших с начала пандемии превысило количество болеющих в настоящее время.
Напомним, более чем 3500 украинских медиков заразились коронавирусом.
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