также в разделеСтолица
В Киеве зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 10
В Киеве из-за ремонта ограничат движение на некоторых улицах 15
Все интернаты Киева проверят на коронавирус 19
По факту вспышки коронавируса в столичном интернате завели дело 20
Расследование дела «пропавшего бассейна» в Киеве завершено 20
В киевском доме-интернате обнаружили вспышку коронавируса 43
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату за замечание о маске 20
Кличко показал, как метрополитен готовят к запуску 48
Киев из-за пробок ограничивает въезд грузовиков 34
Результат «отдыха» на майские: В Киеве возросло число заболевших COVID-19 41
В ОП заявили, что в мэры Киева от «слуг» может пойти не Тищенко и не Ткаченко 23
В Киеве будут судить полицейских, «крышевавших» проституцию 21
В Киеве полиция оштрафовала уже 1200 нарушителей карантина 16
В киевской гостинице обнаружили десятки младенцев, рожденных для иностранцев 75
Киев не собирается повышать тарифы на проезд в общественном транспорте 24
Кличко: Метро нужно будет пользоваться только при необходимости 23
В Киеве возросло число новых случаев коронавируса 42
Минздрав разрешил Киеву открыть метро с 25 мая 46

В Киеве киберполицейские разоблачили мошенническую схему с поддельными торгами на бирже. Фигуранты присваивали деньги вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После, присваивали деньги вкладчиков. Кроме этого, для большего привлечения клиентов разместили два call-центры в столице со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства», - говорится в сообщении.

По данными силовиков, компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Для убедительности инвесторов, на вебсайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

«Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошелки компании», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно объявления фигурантам о подозрении. Им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества. На данный момент устанавливаются причиненные гражданам убытки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
14
Теги