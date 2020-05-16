В Киеве киберполицейские разоблачили мошенническую схему с поддельными торгами на бирже. Фигуранты присваивали деньги вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

«Фигуранты создали собственный вебсайт, на котором имитировали проведение торгов, которые в действительности не происходили. После, присваивали деньги вкладчиков. Кроме этого, для большего привлечения клиентов разместили два call-центры в столице со штатной численностью около 40 человек. Эти работники агитировали граждан вкладывать денежные средства», - говорится в сообщении.

По данными силовиков, компания позиционировала себя как платформа, которая предоставляет услуги по торговле акциями международных компаний. Для убедительности инвесторов, на вебсайте разместили примеры фиктивных торгов на мировых финансовых рынках.

«Мошенническая схема выглядела так: вкладчики создавали аккаунты на веб-платформе и пополняли депозиты. После этого их деньги перечислялись на криптокошелки компании», - говорится в сообщении.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно объявления фигурантам о подозрении. Им грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества. На данный момент устанавливаются причиненные гражданам убытки.