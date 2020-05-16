Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

«В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиаресурсов», — говорится в сообщении.

По мнению российских дипломатов, запрет направлен на «зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения».

Кроме того, российский МИД назвал решение Зеленского произволом и обвинил Украину в том, что на ее территории «журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы».

Во внешнеполитическом ведомстве РФ утверждают, что «киевская власть ведет последовательную политику репрессий в отношении СМИ».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на российские интернет-ресурсы, в том числе социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».