Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак инициировал расследование по фактам гибели военных во время учений 13 мая, сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.



«К большому сожалению, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих Вооруженных сил Украины, в частности в Силах специальных операций во время исполнения не боевых задач по отражению агрессии российско-оккупационных войск в районе проведения операции Объединенных сил, в ходе занятий по боевой подготовке. Так, 13 мая мы вновь получили мучительную и невосполнимую утрату высококвалифицированных и мотивированных военнослужащих из состава подразделений ССО», – говорится в сообщении.

Руководство Вооруженных сил Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших воинов.

«В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам которого руководством ВС Украины на своем уровне будут приняты все необходимые решения. Также на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВС Украины будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений. Для нас всех важно сохранить жизнь каждого воина и не допустить в дальнейшем повторения подобных трагических случаев, тем более не на поле боя», – подчеркнул Хомчак

Напомним, 13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли двое военнослужащих.