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Горнолыжный курорт «Буковель» в Карпатах после карантина возобновляет работу для посетителей с 15 мая.

«Мы открываем территорию курорта для посетителей», - сообщается на странице курорта в Facebook.

В частности, открывается смотровой подъемник №2, заработают заведения питания с обслуживанием туристов на летних террасах.

Горнолыжный курорт «Буковель» досрочно закончил зимний сезон 2019-2020, закрывшись 25 марта из-за эпидемии коронавируса.
ForUm

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