Острожский районный суд Ривненской области оштрафовал священника за нарушение правил карантина на 17 тысяч гривен. Настоятель Петро-Павловского храма села Хоров проводил богослужения на кладбище.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на постановление Острожского районного суда Ривненской области.

26 апреля священник проводил религиозный обряд на кладбище в присутствии прихожан.

О нарушении карантина в полицию сообщил неизвестный. В постановлении суда говорится, что связаться с заявителем не удалось, поскольку его телефон был отключен.

Священник объяснил, что на богослужение людей не собирал. Но публично объявил, что будет проводить обряд на кладбище. Прихожане, по его словам, пришли сами. Как указано в постановлении, религиозный обряд проводился в присутствии 10-ти человек, включая церковный хор.

Также суду предоставили видеозапись действа, из которого стало известно, что прихожане нарушили дистанцию.

«На предоставленных для исследования видеоматериалах зафиксировано событие, которое имело место 26.04.2020 и в судебном заседании подтверждено, что 26.04.2020 в 10:40 в селе Хоров Острожского района Ривненской области настоятель Петро-Павловского храма проводил массовое религиозное мероприятие на кладбище, а именно, совершал богослужения на могилах, в котором принимали участие граждане в количестве более 10 человек, в том числе в сопровождении певческого хора, которые находились на опасном расстоянии друг от друга», - говорится в постановлении.

Суд назначил священнику наказание в виде 17 тыс. гривен штрафа, а также взыскал с настоятеля храма судебный сбор в размере 420 гривен 40 копеек.