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С начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 проколов на нарушителей карантина в столице. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Контроль за соблюдением ограничительных правил возложен на полицию. Правоохранители патрулируют публичные места, парки и скверы, улицы города. И они же составляют протоколы в отношении нарушителей. Мы, конечно, обращались и обращаемся о необходимости контроля за соблюдением правил. В столице до сих пор нет муниципальной полиции, на чем мы настаиваем уже несколько лет. Ни прошлый состав, ни этот так и не принял закон о муниципальной полиции, которая бы обеспечивала правопорядок на улицах украинских городов», - подчеркнул мэр столицы.

Он отметил, что с начала мая в столице составили 86 протоколов в отношении нарушителей. А за праздничные дни 8-9 мая - всего 6 протоколов. Только за грубые нарушения. Понимая, что люди устали от карантина, патрульные в основном проводили профилактические беседы.

«Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех. Основные нарушения, по информации правоохранителей, были зафиксированы у памятников и монументов. Там собирались немногочисленные митинги. В связи с ограничениями правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени. И с требованием соблюдения дистанции в полтора метра. И выдавали защитные маски тем, у кого их не было. Спасатели каждый час проводили дезинфекцию на Аллее Героев Крут и на территории Парка Вечной Славы», - отметил Кличко.
ForUm

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