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13 мая во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области погиб старший солдат Александр Карпика 1996 года рождения, сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.

«Военнослужащий получил огнестрельное пулевое сквозное проникающее ранение от пули снайпера. Во время оперативного вмешательства, к сожалению, не удалось спасти жизнь бойца», - говорится в сообщении.

Сейчас дата и время захоронения погибшего военнослужащего уточняются.

В ходе проведения антитеррористической операции и при осуществлении мероприятий объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпорц и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях погиб 161 наш земляк – житель Винницы, умерли от ран и болезней 73 участника боевых действий.

13 мая боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов погиб украинский военный, еще двое получили ранения.
ForUm

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