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В ночь на 14 мая в Слободском районе Харькова неизвестные взорвали банкомат, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение о взрыве на улице Киргизской поступило в полицию 14 мая в 4:31.

По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в минимаркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Следователем указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. Все обстоятельства устанавливаются.
ForUm

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