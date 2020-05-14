Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждает об опасности преждевременного выхода из карантина, введенного для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом в среду, 13 мая, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан, УНИАН со ссылкой на CNBC.

В организации считают, что слишком быстрое снятие ограничений может привести к «порочному кругк» катастроф в сферах экономики и здравоохранения. «Мы все боимся порочного круга, когда катастрофу в сфере здравоохранения будет сопровождать экономическая катастрофа, которую далее будет сопровождать катастрофа в сфере здравоохранения, которую будет сопровождать экономическая катастрофа», - заявил Райан.

Эксперт подчеркнул, что в случае выхода из карантина тогда, когда в стране фиксируют высокий показатель заражения коронавирусной инфекцией, передача вируса может ускорится. Райан считает выбор между экономикой и здравоохранением «ошибочным уравнением»: «Худшее, что может произойти в экономическом плане, это то, что страна снова откроется, а затем снова должна будет закрыться, чтобы реагировать на возрождение вируса». «Если передача вируса ускорится, и у вас нет систем для ее обнаружения, пройдет несколько дней или недель, прежде чем вы узнаете, что что-то пошло не так, - сказал он. - Это имеет большую опасность для экономической системы, чем, на самом деле, для системы здравоохранения».