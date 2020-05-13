также в разделеПолитика
Парламент решил с 18 мая возобновить работу в обычном режиме 3
Рада приняла «антиколомойский» закон о банках 25
Зеленский пришел в Раду 16
Тищенко заявил, что «жесткого» разговора о «Велюре» с Зеленским не было 23
«Задача убрать «порошенковских»: В Одессе разгорелся скандал из-за увольнений в ОГА 49
Зеленский назначил главу пресс-службы «Квартала 95» членом Нацсовета 52
Суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана 27
Зеленский назвал условие выплаты надбавок медикам 69
Чугаенко: Впервые с 2013 года День Победы был похож на нормальный праздник 44
Саакашвили предрек Грузии голод, если она поссорится с Украиной 25
Нардеп Дубинский уходит от «Слуги народа» к Шарию 66
Павленко: Мы восстановим социальную справедливость для ветеранов и детей войны 23
Зеленский хочет предложить кредитные каникулы малому бизнесу 17
NYT узнала, кто заплатил миллионы долларов Тимошенко 732
Куракин: Зеленский не захотел отпраздновать День Победы – автопробег, флешмоб, торжественные мероприятия организовала оппозиция 47
Ожегов: Для Зеленского и «слуг» День Победы – это повод для скорби, как и для Порошенко 93
Медведчук заявил что будет отстаивать повышение пенсий для ветеранов Великой Отечественной 13
Зеленский объявил об установлении колоколов-символов в четырех уголках Украины 17

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Об этом глава правительства заявил в парламенте, отвечая на вопрос относительно информации посольства Великобритании о запрете выезда без отдельного разрешения, сообщает Европейская правда.

«По поводу ограничения выезда – это фейк и ложь. Никаких ограничений правительство не устанавливало. Сегодня ведутся переговоры с европейскими правительствами о том, что в случае приглашения наших людей на работу в европейские страны это должна быть официальная работа, медицинские гарантии, гарантии возврата, гарантии нормальных условий работы и проживания. Мы впервые получили возможность на равных вести диалог о защите интересов наших людей в европейских странах», - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство пытается лишь обеспечить украинцам достойные условия работы в Европе и обеспечить безопасность внутри страны.

«Важным моментом также должно быть то, что это не должен быть двухнедельный туризм туда-сюда, импорт-экспорт коронавируса. Мы не для того два месяца держали страну, закрытой и вся Европа держит страны закрытыми, чтобы каждые две недели привозить 100-200 тысяч инфицированных и валить экономику», - добавил премьер.

На прошлой неделе посольство Великобритании в Украине опубликовало заявление, в котором говорилось, что официальный Киев сообщил партнерам о запрете выезда своих граждан без отдельного разрешения.

Сначала утверждалось, что украинцы, имеющие соответствующие документы, должны получить разрешение для выезда от МИД. Позже заявление было отредактировано, и эта фраза исчезла, но речь шла о том, что статус граждан как имеющих вид на жительство в Великобритании должен быть подтвержден.

В МИД Украины объяснили, что они являются лишь коммуникаторами в этом процессе и не выдают соответствующих разрешений или запретов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не блокирует выезд украинских заробитчан за границу, если страна-заказчик демонстрирует контракт на работу минимум на три месяца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги