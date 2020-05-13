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В Черногории, 12 мая, православные христиане пришли на Острожскую гряду, чтобы почтить память святителя Василия Острожского.

Фото: spc.rs

Как сообщает интернет-издание «ИН4С» и сайт Сербской Православной Церкви, дождь не помешал верующим приложиться к мощам почитаемого святого и помолиться ему. Однако из-за карантина верующих на Литургии было намного меньше, чем в предыдущие годы.

Верующие за воротами монастыря встали в два ряда, чтобы соблюдать предписанную санитарными нормами дистанцию, а тем, у кого не было масок, охранники раздали их.

Митрополит Черногорcко-Приморский Амфилохий (Радович) после чтения Евангелия обратился к прихожанам и паломникам с проповедью.

«Сила Христа – лучшая вакцина для лечения всех вирусов, как духовных, так и психических, и физических. Эта сила, к которой мы также прикасаемся, присутствует в Остроге триста пятьдесят лет благодаря мощам и чудесному подвигу и жертве нашего Святого Отца Василия. И тысячи и сотни тысяч людей собираются, чтобы прикоснуться к одежде Христа», – сказал он.
ForUm

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