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Укрзализныця разработала план мероприятий по возобновлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, планом предусмотрены две очереди восстановления курсирования пригородных поездов.

Исполняющий обязанности председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик сообщил, что при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, Укрзализныця готова оперативно осуществить назначении поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Сейчас специалисты компании проводят технический осмотр оборудования и подвижного состава, проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

«Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы «пик», на втором – планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение», - уточнил Юрик.

В то же время он напомнил об убыточности сектора пригородных перевозокиз-за хронической недокомпенсации местными бюджетами за поездки льготных категорий граждан. Так, по данным специалистов Укрзализныци, при восстановлении следования на первом этапе, исходя из месячного расчета, компания недополучит 279,5 млн грн, а на втором - еще 224,5 млн грн.
ForUm

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