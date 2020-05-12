По состоянию на 07:00 12 мая в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 45 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Также за период пандемии выздоровели 55 человек и зафиксировано 2 летальных случая.

На изоляции (в том числе самоизоляции) - 274 человека. Количество личного состава, у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток, - 39 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находятся 2 человека (в лазарете воинской части Черновицкого гарнизона - 1 военнослужащий, в инфекционной больнице г. Кропивницкий - 1 работник ВС Украины.

3 человека (Черновицкий гарнизон - 1 военнослужащий и Ривненская область - 2 работника ВС Украины) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 425 летальных, 3373 пациенты выздоровели.