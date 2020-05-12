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Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) со 2 по 10 мая увеличились на 2,2% - до 17,03 миллиарда кубометров. Об этом свидетельствуют данные государственной компании «Укртрансгаз», передает УНИАН.

По состоянию на 10 мая запасы газа в ПХГ на 70% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (10 миллиардов кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 55%.

Напомним, 11 марта Украина начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ).
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