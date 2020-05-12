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Литва и Польша решили открыть свои границы для въезда работников, предпринимателей и студентов, сообщает Укринформ.

При необходимости выехать в Польшу нужно иметь документ, подтверждающий цель поездки – трудовой документ, бизнес-удостоверение, документ компании, справку из ВУЗа, подтверждающую, что студент в нем учится и т.д. При въезде польские пограничники решат, пускать ли людей на территорию своей страны. По договоренности между странами такие люди не должны следовать 14-дневной изоляции. Кроме того, на польско-литовской границе в понедельник открылись более КПП. До 11 мая иностранцев на территорию Польши не пускали.

В Литву из Польши граждане на автомобилях смогут проехать и через КПП «Лаздияй-Арадники». До сих пор можно было въехать только через Калварию. Согласно принятому правительством Литвы 6 мая постановлению, с 11 мая в стране можно проводить экзамены на владение иностранным языком для поступления в ВУЗы за рубежом. Кроме того, восстанавливают проведения уроков вождения. Карантин в Литве продлен до 31 мая.

 
ForUm

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