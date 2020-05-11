Со всех регионов Украины только Полтавская область за март полностью выплатила 300% надбавки медработникам. Об этом журналистам сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в Полтавской области, передает 112 Украина.

В среднем медики, работающие с зараженными коронавирусом пациентами, за март получили по 21 тыс. грн.

«Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме – это именно Полтавская область, в среднем они заплатили каждому медработнику, который работал с Covid-19, около 21 тыс. грн, это именно те 300%, которые они и должны были получить», - сказал Степанов.

Он заверил, что Минздрав будет изучать ситуацию с выплатой этих надбавок в других регионах.

«На 8 мая по выплате надбавок за март за Covid-19 информация неутешительная, я буду докладывать президенту и премьеру, особенно по некоторым областям», - сказал он.

Степанов также сообщил, что в ходе рабочей поездки он изучит опыт проведенного в Полтавской области пилотного проекта по внедрению основных принципов реформирования системы здравоохранения.

По его словам, Полтава избрана потому, что в прошлом году, начиная с 1 апреля, именно Полтавская область работала в пилотном проекте, он был разработан именно для того, чтобы комфортным был переход в реформировании медицины вторичного и третичного звена.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что медики получат доплаты за работу с пациентами с Covid-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель.