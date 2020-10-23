Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что все медицинские учреждения страны получили средства для выплаты надбавок медработникам с 1 сентября.

Как передает УНИАН, об этом он заявил на онлайн-брифинге.

«На сегодняшний день все учреждения здравоохранения получили средства для выплаты надбавок. Это больше 1 млрд 270 млн 589 тыс. грн за сентябрь и 1 млрд 179 млн 527 тыс. грн за октябрь, и продолжается перечисление денег за октябрь, чтобы не было никакой задержки по выплате надбавок», - заявил он.

С 1 сентября врачам должны выплачивать надбавки к зарплатам в размере 70% от должностного оклада, медсестрам - 50% от минимальной зарплаты, младшему медицинскому персоналу - 25% от минимальной зарплаты.

На выплаты надбавок Министерству здравоохранения было выделено из госбюджета почти 6 млрд грн.



