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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телеобращения сообщил о решении ослабить со среды, 13 мая, меры по предотвращению распространения коронавируса.

В частности, англичанам будет разрешено загорать, путешествовать на машинах, заниматься спортом без ограничений, кроме командных видов спорта. В последнем случае играть друг с другом разрешается только совместно проживающим людям, передает Интерфакс.

В целом Джонсон призвал британцев продолжать соблюдать меры по социальному дистанцированию, пообещав при этом увеличить штрафы «для небольшого меньшинства, которое нарушает правила».

Премьер также подтвердил, что прибывающих из-за границы людей ожидает карантин.

Джонсон подчеркнул, что власти следят за ситуацией с коронавирусом и продолжат поэтапно снимать ограничения в случае благоприятного развития событий. Следующая фаза ослабления антивирусных ограничений наступит не ранее 1 июня. Тогда, возможно, возобновят работу ныне закрытые магазины и школы.

Третья фаза, в рамках которой могут открыться многие общественные места, гостиницы, наступит не ранее июля.

По данным сайта Worldometers, в Великобритании подтверждено более 219 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли почти 32 тысячи пациентов. За прошедшие сутки там было выявлено менее 4 тысяч новых инфицированных.
ForUm

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