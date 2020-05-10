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За последние сутки в Китае зафиксировали 14 новых случаев коронавируса, в том числе один случай в Ухане, где не фиксировали новые случаи с 3 апреля.

Об этом сообщает Reuters.

14 новых подтвержденных случаев являются максимальным показателем с 28 апреля. Также зафиксированы 20 бессимптомных зараженных.

По данным комиссии по здравоохранению Китая, новый случай в Ухане ранее был бессимптомным. Заболевший находится в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в Хубэе выявили 17 новых бессимптомных зараженных, еще 616 носителей вируса остаются под медицинским наблюдением.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились более 15 тысяч людей.
ForUm

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