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В Запорожье в ночь на 9 мая правоохранители провели обыски в помещении представителя одной из российских неправительственных структур и изъяли запрещенную символику. Впоследствии открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Во время обысков правоохранители изъяли более 1200 экземпляров газеты «Полк Победы 1945-2020», примерно 450 защитных масок красного цвета с желтой звездой, более 70 красных флагов с надписями «Полк победы» и «75 лет Великой победы», более 90 красных лент с изображением «Серп молот», более 20 георгиевских лент, шарики с изображением «Серп молот».

Также изъяли приветственное обращение с печатным текстом «Москва», примерно 100 грамот и приказов разным лицам по случаю 9 мая, портрет с изображением Владимира Ленина и красный плакат с изображением «Серп и молот».

Дело открыли по ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливают всех участников запрещенной законом деятельности, чтобы привлечь их к ответственности.

Накануне пользователи распространили в Facebook фото обысков организации «Полк Победы».

«Уже более 3 часов идет обыск в помещении скандально известной организации "Полк Победы". Изымаются газеты, флаги и другие атрибуты, с которыми завтра собирались незаконно праздновать "День Победы" участники «Полка Победы», — писала Ирина Полищук, которая распространила фото.
ForUm

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