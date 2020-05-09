По состоянию на 9 мая в Вооруженных силах Украины с коронавирусной болезнью COVID-19 борются 40 человек, 53 уже выздоровели. Два человека умерли от осложнений.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Так, за минувшие сутки зарегистрировали 8 новых случаев заболевания COVID-19.

Один больной находится в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. У него легкое течение заболевания, получает необходимое лечение.

Семеро больных (2 военнослужащих и 2 работника ВСУ воинских частей Харьковского гарнизона, 3 военнослужащих Николаевского гарнизона) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние их удовлетворительное.

Сейчас на изоляции, в частности самоизоляции, находятся 314 человек. У 23 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели.