также в разделеЭкономика
Украина отказалась от электроэнергии из Беларуси 30
В апреле автопроизводство в Украине упало на 58% 26
В прошлом году рост цен стал наименьшим за последние 6 лет 14
Рашкован: Украине будет проще получить средства по новой программе МВФ 14
Малюська: С Приватбанка не будут взимать $250 миллионов в пользу Суркисов 134
Минфин: Объем финподдержки Украины со стороны МВФ не изменится 20
НБУ и ЕБРР подписали договор о валютном свопе на $500 миллионов 18
Украина и МВФ изменили формат программы помощи 701
МВФ назначил нового руководителя миссии в Украине 31
Из-за карантина потребление электроэнергии в Украине упало на 11% 19
Минюст хочет взыскать с Приватбанка в пользу Суркисов $250 миллионов 45
Укрэнерго: Из-за отключения АЭС электричество не подорожает 33
Международные резервы Украины в апреле выросли на $800 миллионов 39
Кабмин снизил размер отчислений прибыли госпредприятий 25
На борьбу с COVID-19 Украина уже потратила более 1,8 миллиарда 20
В Украине уже открылись больше половины рынков 27
Прибыль Нафтогаза потратят на строительство дорог и больниц 25
Коболев сказал, какую зарплату получил за апрель 37

Три области не отчитались к концу 8 мая о ситуации с доплатами медикам, которые лечили больных COVID-19, за март, а другие — выплатили врачам мало.

Об этом на брифинге 9 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Не отчитались Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Министр отметил, что на примере Харьковской области объяснит, что происходит в других областях.

По его словам, Харьковская область сообщила о 17 медработниках, которые в марте лечили 4 больных COVID-19. Всего им выплатили 14 900 грн ($555,5) или 870 грн ($32,44) каждому.

«Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит», — рассказал Степанов.

Министр отметил, что правительство и Минздрав свои обещания выполнили и до 15 апреля перечислили в регионы 905 млн грн ($33,75 млн) медицинской субвенции. По его словам, из них 181 млн грн ($6,75 млн) выделили именно на доплаты медработникам, этих денег должно было хватить на 300% доплат.

«Работая руководителем области в течение 2 лет, могу сказать, что после получения средств на выплату заработной платы максимальный срок (для самой выплаты — ред.) — неделя. У нас происходит квест какой-то, когда мы ищем, почему не выплатили средства нашим медикам», — сказал Степанов.

Он заверил, что ситуацию с доплатами медикам доведут до конца — все получат свои средства. Также министр добавил, что будет отчитываться президенту и премьеру по этой ситуации и будет настаивать на принятии соответствующих кадровых решений.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 515 человек, зафиксировано 15 летальных случаев, 203 пациента выздоровели.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

1
Теги