Об этом на брифинге 9 мая заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Не отчитались Днепропетровская, Киевская и Херсонская области. Министр отметил, что на примере Харьковской области объяснит, что происходит в других областях.

По его словам, Харьковская область сообщила о 17 медработниках, которые в марте лечили 4 больных COVID-19. Всего им выплатили 14 900 грн ($555,5) или 870 грн ($32,44) каждому.

«Какие-то интересные три оклада в Харьковской области. Такая же ситуация в других областях происходит», — рассказал Степанов.