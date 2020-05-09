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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил членам Совета безопасности ООН, что агрессия России против Украины продолжается уже дольше Второй мировой войне и унесла жизни более 13 тысяч человек.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-заседания Совбеза, сообщает МИД Украины.

Он отметил, что Украина является одной из наиболее пострадавших от Второй мировой войны стран, поскольку, «по самым консервативным подсчетам», погибли 8,5 миллиона украинцев.

«Более 7 миллионов украинцев воевали против нацизма в семи армиях: Красной армии, Украинской повстанческой армии, вооруженных силах Польши, Франции, Великобритании, Канады и США», — напомнил министр.

Также Кулеба напомнил, что после войны Украина была среди основателей ООН — института, «который должен был обезопасить последующие поколения от ужасов войны».

«Российская агрессия против Украины, которая привела к незаконной оккупации Крыма и части Донбасса, уже идет дольше Второй мировой войны. Она унесла более 13 тысяч жизней, и привела к ранениям более 27 тысяч человек в самом сердце Европы», — подчеркнул он.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 9 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня, в столичном парке Вечной Славы.
ForUm

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